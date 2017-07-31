Пугачевой стало плохо на фестивале "Жара" в Баку: выход с хитом "Мне нравится, что вы больны не мной" отложили

Алле Пугачевой стало плохо на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Температура воздуха там достигла 40 градусов, в результате у Примадонны поднялось давление. Певице пришлось вызывать скорую, сообщает "КП".

Из-за плохого самочувствия Алла Пугачева отменила свое выступление на творческом вечере Григория Лепса, где должна была исполнить песню «Мне нравится, что вы больны не мной».

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Как пишут СМИ, певица не первая, кто пострадал от жары на фестивале. Ранее двое операторов упали в обморок во время съемок.

Сообщается, что месяц назад Пугачева после сердечного приступа прошла обследование в одной из московских клиник. После чего врачи все же отпустили певицу в отпуск в Латвию.В Баку вместе с Пугачевой прилетели ее близкие: Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров. Семья летела в одном самолете.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Максим Галкин на отдыхе показал в Instagram 68-летнюю Пугачеву в купальнике.