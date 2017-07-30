Солист Rammstein попросил о помощи после встречи с российскими звездами в Баку

Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн посетил фестиваль «Жара» в Баку, во время которого попросил о помощи из-за пристального внимания российских знаменитостей, пишет Snob.ru.

В фестивале в Азербайджане участвовали многие российские артисты. Сам Линдеманн в фестивале не участвовал, он приехал в Баку как гость.

Российские поп-звезды постоянно фотографировались с лидером Rammstein, причем немец на снимках выглядел несчастным. На это обратил внимание житель Баку Шамиль Рамазанов, который в шутку попросил Линдеманна дважды моргнуть, если того держат в заложниках.

Спустя два дня Тилль Линдеманн ответил на призыв жителя Баку. На опубликованном в Instagram видео видно, что немецкий музыкант держит в руках салфетку со словом «Help» и дважды моргает.

Фестиваль «Жара» проходил в Баку с 27 по 30 июля.