Солист Rammstein попросил о помощи после встречи с российскими звездами в Баку
16:45, 30 июля 2017Мир
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На опубликованном в Instagram видео видно, что немецкий музыкант держит в руках салфетку со словом «Help».
Российские поп-звезды постоянно фотографировались с лидером Rammstein / фото instagram.com/reiband
Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн посетил фестиваль «Жара» в Баку, во время которого попросил о помощи из-за пристального внимания российских знаменитостей, пишет Snob.ru.
В фестивале в Азербайджане участвовали многие российские артисты. Сам Линдеманн в фестивале не участвовал, он приехал в Баку как гость.
Российские поп-звезды постоянно фотографировались с лидером Rammstein, причем немец на снимках выглядел несчастным. На это обратил внимание житель Баку Шамиль Рамазанов, который в шутку попросил Линдеманна дважды моргнуть, если того держат в заложниках.
Спустя два дня Тилль Линдеманн ответил на призыв жителя Баку. На опубликованном в Instagram видео видно, что немецкий музыкант держит в руках салфетку со словом «Help» и дважды моргает.
Фестиваль «Жара» проходил в Баку с 27 по 30 июля.
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