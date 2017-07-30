В Барселоне на музыкальном фестивале вспыхнула сцена: эвакуировали 22 тысячи человек (фото, видео)

В Барселоне из-за масштабного пожара на сцене фестиваля электронной музыки Tomorrowland Unite Spain пришлось эвакуировать 22 тысячи человек. Об этом сообщает The Sun.

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Огонь вспыхнул на левой стороне сцены незадолго до выступления хедлайнера – диджея Стива Аоки. По словам очевидцев, сцена «просто взорвалась».

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, но пожарные опасались, что сцена может завалиться на толпу. По словам местных властей, причина пожара еще не установлена, но расследуется. Организаторы мероприятия назвали причиной «техническую неисправность».

Фото и видео с места событий вскоре появились в соцсетях.