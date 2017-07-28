В Хельсинки пьяный мужчина въехал в толпу на автомобиле (фото)
Четверо раненых находятся в критическом состоянии, один человек погиб.
В столице Финляндии мужчина за рулем легкового автомобиля врезался в толпу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, сообщает финская полиция. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Как сообщается в "Твиттере" полиции Хельсинки, четверо раненых находятся в критическом состоянии, они доставлены в больницу.
Водитель задержан, он оказался гражданином Финляндии, примерно 50 лет, находившимся в состоянии опьянения, сообщает полиция. Его пока не допрашивали.
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Причины, побудившие его к этому, пока не ясны.
В последние годы экстремисты часто используют автомобили при совершении нападений. По данным британской полиции исполнители теракта на Лондонском мосту, произошедшего 3 июня нынешнего года пытались взять в аренду 7,5-тонный грузовик, но им не удалось.