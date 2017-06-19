В Лондоне мужчина после наезда фургона с ножом напал на людей - СМИ
В результате наезда, пострадали мусульмане, которые выходили из мечети после ночной молитвы.
После того, как фургон наехал на толпу людей возле мечети в Лондоне, из него выскочил мужчина с ножом и ранил, по крайней мере, одного человека.
Об этом сообщает Evening Standart.
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Издание пишет, что фургон, сбивший людей, был взят в аренду в Уэльсе. Один человек – светлокожий мужчина с черными волосами, был задержан сотрудниками полиции.
В результате наезда, пострадали мусульмане, которые выходили из мечети после ночной молитвы.
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Очевидцы сообщают, что наезд был спланированный. Однако полиция пока не квалифицировала инцидент как теракт.
Также, по словам некоторых очевидцев, в фургоне находились три человека, двум удалось сбежать.
Как известно, в Лондоне в ночь на 19 июня фургон въехал в толпу людей. Точное число пострадавших пока неизвестно, однако СМИ сообщают о как минимум 10 раненых.