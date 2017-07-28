Bloomberg: Оплошность Макрона

Новый президент Франции не теряет времени и быстро забывает об обещаниях. Об этом говорится в редакционной статье "Оплошность Макрона", опубликованной на сайте Bloomberg.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон пообещал привлечь больше иностранных инвестиций и добиться большей европейской интеграции. Но его правительство решило заблокировать поглощение итальянцами французского судостроительного завода STX, что одновременно нарушило оба обещания.

В четверг министр финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Франция временно национализирует завод, что заблокирует сделку, в результате которой итальянский Fincantieri SpA получил бы более 48 % STX, а итальянский банковский фонд купил бы еще 6%. Ле Мэр сказал, что защищает "стратегические интересы Франции в судостроении".

Это слабое обоснование. Ранее владельцем судостроительного завода была компания STX Offshore & Shipbuilding Co. Ltd., поэтому объект уже находился в руках иностранного собственника. Франсуа Олланд, предшественник Макрона, уже одобрил новую сделку в апреле, получив ряд уступок. К ним относятся вето для французского правительства в вопросе защиты интеллектуальной собственности и военных ресурсов.

Это решение – скорее, уступка под давлением со стороны профсоюзов, которые призвали государство вмешаться. Возможно, правительство также стремиться оказать давление на итальянское правительство, которое имеет контрольный пакет акций Fincantieri. Ле Мэр попросил, чтобы Италия и Франция ​​стали равными партнерами в STX, но Рим отказался.

В любом случае, этот шаг превращает в издевательство утверждение Макрона о том, что он хочет модернизировать страну и открыть ее для бизнеса. Спустя два месяца пребывания в должности, он уже потворствует протекционистским настроениям, которые вынуждают иностранные компании неохотно инвестировать во Францию.

То же самое касается его приверженности Европе. Именно в тот момент, когда Европейский союз обсуждает планы активизации оборонного сотрудничества, Франция показывает, что не доверяет ключевому союзнику. И это заявление может усилить экономический национализм в Италии. В последние годы французские группы, такие как Lactalis SA и LVMH, поглотили итальянские компании в серии громких сделок. Итальянцы могут спросить, почему им не разрешено делать то же самое во Франции.

Избрание Макрона восприняли как победу открытости и экономического либерализма. Будем надеяться, что это просто ошибка в начале пути, а не признак будущих событий.