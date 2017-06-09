"Будущего нет": Брэд Питт сменил профессию из-за Трампа (видео)

Актер Брэд Питт стал ведущим погоды и высмеял решение Дональда Трампа по выходу из Парижской конвенции.

Такую необычную для себя роль актер примерил на шоу Джима Джеффриса.

Актер в костюме прогнозирует погоду на будущее и с иронией сообщает, где именно на карте станет теплее. Стоит отметить, что карта мира на экране изображена в красно-коричневых тонах, а это свидетельствует, что на всей планете очень жарко.

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Ведущий попросил Питта рассказать подробнее о погоде на будущее, на что актер ответил: "Будущего нет".

Такой эксперимент был своеобразной отсылкой к недавнему решению президента США Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения. Оно призвано уменьшить влияние глобального потепления на планету.

Отметим, что Брэд Питт ранее часто говорил об угрозе глобального потепления и важности уменьшения последствий парникового эффекта.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Арнольд Шварценеггер спрогнозировал будущее американцев после климатического демарша Трампа.