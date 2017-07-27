Россия использовала Facebook для слежки за избирательной кампанией Макрона – Reuters

Российские разведчики пытались шпионить за избирательной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона в начале этого года, создав фальшивых персонажей в Facebook.

Об этом агентству Reuters сообщил американский конгрессмен и еще двое собеседников.

Около двух десятков учетных записей Facebook было создано для слежки за должностными лицами команды Макрона и другими приближенными к нему, поскольку он опережал крайне националистическую Марин Ле Пен и других противников в двухраундовых выборах, сообщили источники агентства.

Макрон победил на выборах в мае. В апреле Facebook заявил, что принял меры против фейковых аккаунтов, которые распространяли дезинформацию о выборах во Франции. Однако об усилиях по проникновению в социальных сетях к представителям Макрона ранее не сообщалось.

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Россия неоднократно отрицала, что вмешивалась в выборы во Франции путем изъятия электронных писем и документов. Согласно сообщениям Reuters в мае со ссылкой на американские спецслужбы, к этому были причастны хакеры, связанные с российским правительством, но разведка не имела убедительных доказательств того, что Кремль заказал хакерскую кампанию.

Facebook подтвердил Reuters, что обнаружил шпионские аккаунты во Франции и деактивировал их. Члены комитета и сотрудники Конгресса США получили информацию, что количество учетных записей Facebook, которые были заблокированы во Франции за содействие пропаганде или спама, -большая часть из которых связана с выборами, – выросла до 70 000 по сравнению с 30 000 аккаунтов, которые компания раскрыла в апреле. Facebook не отрицал это число.

В шпионскую кампанию входили российские агенты, которые позиционировали себя друзьями друзей партнеров Макрона и пытались получить от них личную информацию, заявил конгрессмен США и еще двое собеседников.

Сотрудники Facebook заметили шпионские усилия в ходе первого тура президентских выборов и проследили их по инструментам, которые использовала в прошлом году российская группа военной разведки ГРУ, заявили собеседники агентства на условиях анонимности.