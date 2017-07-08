В Литве осудили российского ФСБшника за шпионаж

В Литве Вильнюсский окружной суд приговорил россиянина Николая Филипченко к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, пишет Русская служба BBC.

Власти Литвы утверждает, что Филипченко был действующим сотрудником российских спецслужб.

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Издание отмечает, что согласно данным департамента госбезопасности Литвы, это первый случай, когда в стране по обвинению в шпионаже был задержан сотрудник ФСБ.

В материалах дела говорится, что Филипченко пытался завербовать служащих департамента госбезопасности страны, чтобы те установили прослушивающие устройства в резиденции и рабочем кабинете президента республики Дали Грибаускайте. Литовские правоохранители также сообщают, что Филипченко использовал поддельные документы и неоднократно нелегально пересекал границу страны.

Судья сообщила, что Филипченко отказался давать показания по делу.

Как сообщал УНИАН ранее, в Эстонии Харюський уездный суд приговорил к пяти годам тюрьмы 30-летнего гражданина России Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с военной разведкой РФ. Зинченко завербовали в Главном разведуправлении РФ в 2009 году. С 2013 года вплоть до задержания он активно принимал участие в оперативно-тактической работе, направленной против безопасности Эстонии.