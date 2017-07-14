Макрон и Трамп договорились о создании "дорожной карты" по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп согласились сотрудничать в создании политической дорожной карты, направленной на разрешение конфликта в Сирии.

Договоренность была достигнута во время двухдневного визита Трампа в Париже, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Deutsche Welle.

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"Что касается ситуации в Ираке и Сирии, мы договорились продолжать работать вместе, в частности, о создании дорожной карты для послевоенного периода", - сказал Макрон.

Он отметил, что его разногласия с Трампом относительно климатического соглашения, не должны иметь влияния на другие сферы, где обе страны разделяют "основные общие цели".

"Мы попросили наших дипломатов работать в этом направлении, поэтому в ближайшие несколько недель конкретная инициатива может быть принята и направлена пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН", - сказал Макрон.