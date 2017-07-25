У Путина заявили, что предоставление Украине оружия со стороны США усилит конфликт на Донбассе - СМИ

В Кремля считают, что возможное предоставление Украине со стороны США оружия отдалит урегулирование организованного Россией конфликта на Донбассе.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности поставок американского оружия Киеву.

"Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", - сказал представитель Кремля.

Ранее в интервью ВВС Волкер, совершивший свою первую поездку в Украину, заявил, что оборонительное оружие позволит Украине защитить себя. В то же время он не стал утверждать, что Вашингтон пойдет на передачу Киеву оружия.

"Это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решения", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа США.

Волкер также считает, что обеспечение мира на Донбассе потребует нового стратегического диалога с Россией.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении группировки войск у границ Украины, заявил, что "Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным". Относительно более детальной информации он посоветовал обратиться в Минобороны России.