У Путина прокомментировали заявления о российских войсках у границ Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении группировки войск у границ Украины, заявил, что "Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным". За более детальной информацией он посоветовал обратиться в Минобороны России, передает РИА Новости.

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"Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным — это первое. Второе: что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в Министерство обороны", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, действительно ли Россия концентрирует военные силы у границы с Украиной, как об этом сообщил украинский Генштаб, и с какой целью.

23 июля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в последнее время Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, которые по сути предназначены для ведения быстрых наступательных действий.