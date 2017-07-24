Умер кот, который был мэром городка на Аляске почти 20 лет (видео)
17:46, 24 июля 2017Мир
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Кот был мэром в городке штата Аляска на протяжении почти 20 лет.
Умер кот, который был мэром городка на Аляске / скриншот УНИАН
На Аляске скончался кот Стаббс, который был мэром города Талкитна. Кота-мера не стало в возрасте 20 лет.
Город Талкитна с населением 900 человек выбрал мэром котенка в 1998 году, поскольку ни один кандидат-человек избирателей не впечатлил. Офис кота-мэра располагался при местном супермаркете. Рейтинг Стаббса был неизменно высоким на протяжении 20 лет.
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В 2013 году кот-мэр пережил нападение местной собаки. Состояние его здоровья значительно ухудшилось. С 2016 года кот не появлялся на публике. Жители городка называют Стаббса лучшим мэром в истории, поскольку «он не повышал налоги и не вмешивался в бизнес».
Умер кот, который был мэром городка на Аляске
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