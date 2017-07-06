В харьковском метро взрывотехники обнаружили в подозрительной коробке котенка

5 июля в Харькове на станции метро «Индустриальная» в вагоне поезда пассажиры обнаружили подозрительную коробку, сообщает 057.ua.

"Содержание коробки реагировало на металл, потому поезд поставили в тупик", - рассказали в полиции.

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На место тут же вызвали экспертов-взрывотехников, которые проверили подозрительную коробку.

"Коробка была плотно заклеена, а внутри был маленький котенок. Его целенаправленно бросили умирать", - рассказал пресс-секретарь Харьковского метрополитена Вячеслав Хитрин.

При проверке коробки пассажиров и персонал не эвакуировали, график движения поездов не поменялся.

Котенка отдали в Центр обращения с животными.