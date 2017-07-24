В Индии ведущую убило пальмой (видео)

В индийском городе Мумбаи местная телеведущая Канчат Нат погибла после того, как на нее упала пальма. 58-летняя женщина возвращалась с тренировки по йоге, когда на нее неожиданно свалилось дерево. Вследствие полученных травм внутренних органов она скончалась.

Об этом передает Корреспондент со ссылкой на Daily Mail.

Момент смерти телеведущей был снят на камеру, установленную на одной из улиц пригорода мегаполиса.

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Свидетелями инцидента стали несколько прохожих, которые попытались оказать помощь женщине. Сообщается, что Кончат Нат получила травмы внутренних органов, а также множественные переломы и повреждение головы.

Телеведущая умерла в больнице, несмотря на старания врачей, пытавшихся спасти ее жизнь.

Супруг погибшей заявил, что Нат неоднократно жаловалась властям из-за состояния пальм.