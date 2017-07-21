Смерть вокалиста Linkin Park: фанаты несут цветы к дому Честера Беннингтона (фото)

Поклонники несут цветы и фотографии к дому, где обнаружили тело солиста группа Linkin Park Честера Беннингтона.

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Как сообщает TMZ, на место трагедии приехал диджей Linkin Park Джозеф Хан.Также известно, что к дому солиста рок-группы прибыли его семья и близкие друзья.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Честера обнаружили мертвым в частной резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе около 9 утра. По информации СМИ, он повесился. Известно, что артист на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.