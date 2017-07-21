В полиции рассказали детали самоубийства вокалиста Linkin Park

В момент самоубийства вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон был дома один. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает 112 Украина.

Сообщается, что его семья была за городом, он был найден полицейским наверху в спальне своей резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в округе Лос-Анджелес.

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Беннингтон покончил с собой незадолго до запланированной фотосессии с остальными участниками группы Linkin Park.

Честер вернулся в Лос-Анджелес в среду из Аризоны, где он и его жена проводили время, однако вскоре должен был вернуться.

Также сообщается, что один из его коллег по группе появился в резиденции вскоре после прибытия полиции.

Как сообщал УНИАН, Честера обнаружили мертвым в частной резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе около 9 утра по местному времени.

Известно, что артист на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.