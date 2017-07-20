"Я вернусь": сенатор Маккейн рассказал о своем лечении

Сенатор США Джон Маккейн, у которого медики обнаружили опухоль головного мозга, пообещал вернуться к работе после лечения.

Об этом сообщил его коллега Линдси Грэм, передавая содержание разговора с Маккейном в среду вечером, пишет Assoсiated Press.

"Да, мне придется остаться здесь немного дольше, пройти некоторые процедуры. Я вернусь", – процитировал Грэм Маккейна.

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Как сообщал УНИАН, у сенатора США Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга. Ранее 80-летний сенатор перенес операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови над левым глазом. Анализ тканей показал, что у Маккейна первичная опухоль мозга, известная как глиобластома.

По словам врачей, Маккейн хорошо восстанавливается после операции, а его состояние здоровья в целом отличное. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл назвал Маккейна героем и заявил, что ждет его возвращения в Вашингтон.

"Мы все с нетерпением ждем возвращения этого американского героя в ближайшее время", - приводит Reuters заявление Макконелла.