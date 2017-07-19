Успешный губернатор, миллиардер и критик Трампа: что известно о новом после США в России Хантсмане

Новым послом США в России может стать экс-губернатор штата Юта, мормон и сын миллиардера Джон Хантсман. 18 июля президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хантсмана, которую теперь должен рассмотреть Сенат.

В настоящее время Хантсман является главой Атлантического совета, возглавляет фонд борьбы с онкологией. Входит в советы директоров нескольких компаний, среди которых, в частности, Hilton и Ford Motor. Хантсман - примерный семьянин, у него семеро детей. Он сделал выдающуюся карьеру как политик, дипломат и бизнесмен.

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Джон Хантсман родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. Его отец - успешный предприниматель, основатель Huntsman Corporation, занимающейся химической продукцией. Джон Хатсман-старший с состоянием в $ 1,1 млрд входит в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes. Также отец Хантсмана является прямым потомком основателей церкви мормонов в штате Юта.

Джон Хантсман - старший среди своих девяти братьев и сестер. В 15 лет он бросил школу, чтобы выступать в составе рок-группы Wizard, где играл на клавишных. Позже Джон также бросил Университет штата Юта, после чего в течение двух лет был миссионером мормонов на Тайване.

В 1987 году Хантсман все же окончил университет штата Пенсильвания, получив степень бакалавра в области международной политики.

Свою карьеру госслужащего Джон Хантсман начал в 1983 году в администрации Рональда Рейгана как помощник по персоналу в Белом доме. Одновременно он работал менеджером в фирме отца.

Затем в течение года был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. После этого занимал пост заместителя помощника министра торговли. Курировал Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский регион.

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В 1992-1993 годах Джон Хантсман был послом США в Сингапуре. Он стал самым молодым американским послом за последние 100 лет.

По возвращению в США, Джон Хантсман-младший продолжил работу в Huntsman Corporation. В целом семейным бизнесом он занимался до 2015 года, будучи членом совета директоров Huntsman Chemical.

В 2000-х Хантсман снова возвращается на госслужбу заместителем торгового представителя США в администрации Джорджа Буша-младшего. После перерыва на работу в Huntsman Family Holdings Co. в 2003-2004 годах Хантсман готовится к построению более масштабной политической карьеры. И в течение 2005-2009 годов занимает пост губернатора штата Юта.

7 августа 2009 года Джон Хатсман был утвержден в качестве посла США в Китае. В 2011 году он ушел с поста и вернулся в США, чтобы баллотироваться в президенты от республиканцев. Получив третье место по итогам праймериз в Нью-Гемпшире, покинул гонку и поддержал Митта Ромни.

Отношения Хантсмана с президентом Дональдом Трампом были довольно неровными и напряженными. Так, в 2012 году, когда Хантсман участвовал в президентской гонке, Трамп публично его раскритиковал. В свою очередь во время последних выборов Хантсман сначала поддерживал Трампа, а потом призвал его отказаться от президентской гонки. Кроме того, Хантсман, в отличие от Трампа, признает опасность глобального потепления.

Отметим, что Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России.

Напомним, о том, что Хантсман принял предложение от Дональда Трампа возглавить американское дипломатическое представительство в России, СМИ сообщали еще в марте.