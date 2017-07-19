Экс-руководителя штаба дивизии НАТО в Польше обвинили в педофилии - СМИ

Экс-руководителю штаба многонациональной дивизии НАТО в польском Эльблонге предъявлены обвинения в принуждении малолетней к половым отношениям. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на RMF24.

"Мы выдвинули военному обвинения в принуждении малолетнего лица в возрасте до 15 лет к половым отношениям. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет" - сообщил заместитель председателя районной прокуратуры Марчин Личнерский.

К 52-летнему подозреваемому полковнику применены предупредительные меры. За ним установлено военное наблюдение и в отношении него действует запрет покидать страну.

Мужчина, который сделал предложение девушке-подростку по телефону, был задержан полицией на месте, в котором он договорился встретиться с девушкой.

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Минобороны Польши ранее сообщил о снятии с должности решением министра руководителя штаба многонациональной дивизии НАТО в польском Эльблонге Роберта Орловского. В сообщении однако не были указаны причины его увольнения.

Ранее патрульные полицейские Киева освободили из квартиры несовершеннолетнюю девушку, которая приехала из Житомира устроиться няней, но попала на шесть дней в сексуальное рабство.