Трамп заявил о готовности пригласить Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявляет, что он пригласит президента России Владимира Путина в Белый дом, но только в "нужное время".

"Я не думаю, что сейчас нужное время, но ответ - да, я пригласил бы", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по дороге в Францию, слова которого передает The Hill.

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По словам американского президента, ему не сложно было бы ответить на это вопрос "нет", но, по его мнению, диалог между странами нужно поддерживать. "Если вы не поддерживаете диалог, вы дураки", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля в рамках саммита G20. Переговоры президентов длились почти 2,5 часа. Они обсуждали создание зон деэскалации в Сирии, ситуацию в Украине, санкции и кибербезопасность.