Погромы в Афинах: анархисты побили витрины магазинов в центре греческой столицы
18:47, 18 июля 2017Мир
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Протестующие также разгромили два банкомата.
Протестующие разгромили входы магазинов по всей длине улицы Эрму / фото ekathimerini.com
В Греции самопровозглашенные анархисты разгромили фасады более чем 40 магазинов на улице Эрму в центральных Афинах. Это произошло после того, как 29-летней участницы движения отказали в апелляции на обвинение в терроризме, пишет газета Ekathimerini.
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Сообщается, что протестующие разгромили входы магазинов по всей длине улицы, а также два банкомата. Перед этим они устроили демонстрацию в знак солидарности с арестованной.
Полиция ненадолго задержала 14 человек.
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