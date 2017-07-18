Погромы в Афинах: анархисты побили витрины магазинов в центре греческой столицы

В Греции самопровозглашенные анархисты разгромили фасады более чем 40 магазинов на улице Эрму в центральных Афинах. Это произошло после того, как 29-летней участницы движения отказали в апелляции на обвинение в терроризме, пишет газета Ekathimerini.

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Сообщается, что протестующие разгромили входы магазинов по всей длине улицы, а также два банкомата. Перед этим они устроили демонстрацию в знак солидарности с арестованной.

Полиция ненадолго задержала 14 человек.