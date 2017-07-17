Российский журналист оценил, сколько еще продержится путинский режим

По мнению известного российского журналиста Аркадия Бабченко, путинский режим продержится еще лет 15. В интервью ТСН он прогнозирует, что будет "постепенное медленное загнивание".

"Нефть не рухнула. Нефть не рухнула так, как ожидалось. Экономика не рухнула. Деньги в России есть. 50 долларов за баррель — та цена, при которой режим может не просто существовать, а существовать относительно комфортно", - рассказал Бабченко.

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Журналист предполагает, что распадаться Россия будет еще долго. Он напомнил, что Римская империя распадалась 600 лет, российская распадается только 100.

"Другое дело, что процессы ускоряются. Но в любом случае это еще вопрос десятилетий как минимум", - убежден он.

Ранее Аркадий Бабченко заявлял, что Россия начинает "терять берега" в своих войнах.

Обновлено. Журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в собственном доме.