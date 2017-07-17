В Узбекистане три человека задохнулись в туалете, пытаясь достать телефон

Три человека в Наманганской области на востоке Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

Как сообщается, женщина наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, мужчины потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность. Для оказания пострадавшим медицинской помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также отравился газами и потерял сознание.

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Нанятые работники умерли на месте, врач скончался по дороге в больницу. Причиной смерти стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов.

После гибели людей проводится расследование.

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