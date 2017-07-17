Три года назад, 17 июля 2014 года, на востоке Донецкой области случилась крупная авиакатастрофа Boeing 777. Трагедия рейса MH17 произошла в районе вооружённого конфликта между украинской армией и российскими гибридными войсками. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший по маршруту «Амстердам - Куала-Лумпур», рухнул на землю возле села Грабово. Вследствие катастрофы погибли все находившиеся на его борту - 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа).

Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года. Боевики не предоставили международным экспертам полный доступ к обломкам самолета. В Нидерландах была осуществлена реконструкция кабины пилотов и салона бизнес-класса. В результате международного расследования было установлено, что самолет сбил ЗРК «Бук», который был доставлен в Украину из России, а потом возвращён обратно.

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За июнь-июль 2014 года в районе катастрофы были потеряны более десяти пилотируемых летательных аппаратов ВВС Украины. После катастрофы MH17 Украина полностью закрыла воздушное пространство над Донбассом. В июле 2017 года МИД Нидерландов объявил, что виновные в катастрофе самолета в случае их выявления будут осуждены в Нидерландах.