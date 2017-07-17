Нидерланды накажут агрессора за трагедию МН17 - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших пассажиров рейса МН17, сбитого 17 июля 2014. Он сообщил, что Украина и Нидерланды подписали соглашение о механизме привлечения к уголовной ответственности виновных в трагедии рейса МН17.

Об этом говорится в заметке на его странице в Facebook.

«Сегодня, зажигая свечи памяти, мы склоняем головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17. Страшная трагедия, невыразимой болью прозвучала в сердцах родных и близких, в каждом из нас. В тот день, как и сейчас. Дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета, завезенные с территории России», - заявил президент.

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Порошенко подчеркнул, что «наша ответственность и перед погибшими, и перед будущими поколениями - доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления».

По словам Порошенко, именно поэтому в первые дни после трагедии он принял решение о передаче расследования Нидерландам.

«Так же не колеблясь, в соответствии с предоставленным мной полномочиями, несколько дней тому назад мы подписали соглашение между Украиной и Нидерландами, которым подтверждено избрание механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в этом преступлении», - отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что это «наш общий ответ на геополитические амбиции тех, кто пытается сорвать установление истины на самом высоком международном уровне».

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«Убежден, что объективность и непредвзятость нидерландского правосудия завершит этот путь. Это наш общий долг перед памятью тех, чье биение сердец ровно три года тому назад оборвала российская ракета», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

В июле 2015 года РФ наложила вето на создание международного трибунала ООН по делу о катастрофе «Боинга».

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей назвали «предварительными».

5 июня 2017 группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала на своем сайте исследование, подтверждающее, что «Бук», которым был сбит самолет, является российским.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

В Совете федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах относительно атаки на MH17 «не будет легитимным».

7 июля 2017 Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела MH17.

Как сообщал УНИАН, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек,все они погибли.

В конце сентября 2016 года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена ​​на территорию Украины из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, которое находилось под контролем пророссийских боевиков. К числу подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».