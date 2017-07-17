СМИ: в Кремле еще не придумали, зачем Путину идти на четвертый срок
Нет ни одной проблемы России, для решения которой нужен Путин, но Кремлю нужно убедить россиян проголосовать за него.
Кремлю пока не удается придумать образ будущего, с которым Владимир Путин мог бы пойти на выборы-2018, пишет издание Ведомости со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, и бывшего федерального чиновника.
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Другие близкие к администрации источники говорят, что работа идет «бурно» и «сложно»; по теме прошло более десятка совещаний, добавляют двое из них. По словам экс-чиновника, у темы сменилось несколько кураторов: сначала за нее отвечал телеведущий Валерий Фадеев, потом директор Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, а затем директор фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
"Говорить, что есть одно ответственное за смыслы лицо, я бы не стал. За кампанию в целом отвечает [первый замруководителя администрации Сергей] Кириенко", - рассказал другой человек, близкий к администрации.
"Кириенко на встречах с губернаторами всячески подчеркивает, что люди хотят справедливости и показная роскошь будет караться", - отметил другой источник.
По его словам, сейчас образом будущего занимается десяток разных групп, в том числе Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, декан экономфакультета МГУ Александр Аузан, президент Сбербанка Герман Греф, «все программы несут Кириенко – а закончится все тем, что все, что нужно, выдернут из разных программ и сведут в одну»: «Концепций очень много, и они настолько разные, что увязать их сложно – т. е. работа идет сложно не потому, что хороших идей нет, а потому, что слишком много мыслей».
По словам одного человека, близкого к администрации, образ будущего должен быть готов к концу сентября. Другой говорит, что все надо сделать к началу кампании в декабре. Собеседник в администрации президента подчеркивает, что кампания не началась, поэтому вопрос о проблемах с работой над образом будущего «не имеет смысла».
"Суть в том, как уйти от тоскливого ощущения, что все заканчивается, и очень плохо", - считает политолог Глеб Павловский.
"Речь не о будущем, а о том, чтобы придумать, зачем Путину вообще идти на четвертый срок, когда он этот срок заканчивает с тоской", - отметил политолог.
"Нет ни одной проблемы страны, для решения которой нужен Путин. Избирательная кампания становится работой по сохранению его ближнего круга", - резюмировал Павловский.
Как сообщал УНИАН, накануне избирательной кампании в регионах кандидатов в губернаторы посещает не лидер "Единой России", председатель правительства Дмитрий Медведев, а президент Путин. Из-за фильма "Он вам не Димон" рейтинг Медведева снизился настолько, что его участие в кампании пришлось сократить.