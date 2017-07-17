СМИ: в Кремле еще не придумали, зачем Путину идти на четвертый срок

Кремлю пока не удается придумать образ будущего, с которым Владимир Путин мог бы пойти на выборы-2018, пишет издание Ведомости со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, и бывшего федерального чиновника.

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Другие близкие к администрации источники говорят, что работа идет «бурно» и «сложно»; по теме прошло более десятка совещаний, добавляют двое из них. По словам экс-чиновника, у темы сменилось несколько кураторов: сначала за нее отвечал телеведущий Валерий Фадеев, потом директор Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, а затем директор фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.

"Говорить, что есть одно ответственное за смыслы лицо, я бы не стал. За кампанию в целом отвечает [первый замруководителя администрации Сергей] Кириенко", - рассказал другой человек, близкий к администрации.

"Кириенко на встречах с губернаторами всячески подчеркивает, что люди хотят справедливости и показная роскошь будет караться", - отметил другой источник.

По его словам, сейчас образом будущего занимается десяток разных групп, в том числе Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, декан экономфакультета МГУ Александр Аузан, президент Сбербанка Герман Греф, «все программы несут Кириенко – а закончится все тем, что все, что нужно, выдернут из разных программ и сведут в одну»: «Концепций очень много, и они настолько разные, что увязать их сложно – т. е. работа идет сложно не потому, что хороших идей нет, а потому, что слишком много мыслей».

По словам одного человека, близкого к администрации, образ будущего должен быть готов к концу сентября. Другой говорит, что все надо сделать к началу кампании в декабре. Собеседник в администрации президента подчеркивает, что кампания не началась, поэтому вопрос о проблемах с работой над образом будущего «не имеет смысла».

"Суть в том, как уйти от тоскливого ощущения, что все заканчивается, и очень плохо", - считает политолог Глеб Павловский.

"Речь не о будущем, а о том, чтобы придумать, зачем Путину вообще идти на четвертый срок, когда он этот срок заканчивает с тоской", - отметил политолог.

"Нет ни одной проблемы страны, для решения которой нужен Путин. Избирательная кампания становится работой по сохранению его ближнего круга", - резюмировал Павловский.

Как сообщал УНИАН, накануне избирательной кампании в регионах кандидатов в губернаторы посещает не лидер "Единой России", председатель правительства Дмитрий Медведев, а президент Путин. Из-за фильма "Он вам не Димон" рейтинг Медведева снизился настолько, что его участие в кампании пришлось сократить.