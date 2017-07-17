"Последние джедаи": в сети показали кадры, снятые между работой над новой частью "Звездных войн" (видео)

В подборку вошли кадры создания декораций, костюмов и фантастических персонажей.

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