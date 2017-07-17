"Последние джедаи": в сети показали кадры, снятые между работой над новой частью "Звездных войн" (видео)
09:47, 17 июля 2017Мир
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В подборку вошли кадры создания декораций, костюмов и фантастических персонажей.
Иллюстрация / toloka.to
В сети опубликовали бэкстейдж-видео фильма "Звездные войны: Последние джедаи".
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В подборку вошли кадры создания декораций, костюмов и фантастических персонажей.
Согласно сюжету грядущей картины, баланс Силы снова нарушен. Теперь Рей, Финну, дроиду BB-8 предстоит схватка с Первым Орденом.
Роли исполняют Том Харди, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл, Лора Дерн, Оскар Айзек, Кэрри Фишер. Режиссер фильма – Райан Джонсон.
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