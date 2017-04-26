Disney назвала дату выхода девятого эпизода "Звездных войн"

Новый, девятый, эпизод ​«Звездных войн» появится в прокате 24 мая 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте киноэпопеи, передает РБК.

Читайте такжеВ больнице умерла принцесса Лея из "Звездных войн"

Информация о том, как будет называться девятый эпизод пока отсутствует. Его режиссером должен стать Колин Треворроу, снявший «Мир Юрского периода». Фильм должен стать заключительным в третьей трилогии «Звездных войн».

Кроме того, Walt Disney Company и Lucasfilm объявили о премьере нового фильма об Индиане Джонсе. Пятая часть серии приключенческих фильмов выйдет на экраны 10 июля 2020 года. Роль главного героя по-прежнему останется за Харрисоном Фордом.

Ранее сообщалось, что в сети появился первый тизер-трейлер нового эпизода легендарной саги "Звездные войны". Этот эпизод снял режиссер Райан Джонсон. Он выйдет в прокат 15 декабря 2017 года.