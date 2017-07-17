Эмираты отреагировали на обвинения в организации дипломатического кризиса в Катаре

Посол Объединенных Арабских Эмиратов в США Юсеф аль-Отайба назвал ложной публикацию The Washington Post о причастности ОАЭ к организации кибератаки на государственное агентство новостей Катара.

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Об этом сообщает NDTV.

«Сообщение Washington Post является ложным. ОАЭ ни в малейшей степени не играли какой-либо роли в указанной кибератаке, описанной в этой статье», - заявил он.

Ранее сообщалось, что кибератака на государственное новостное агентство Катара, которая спровоцировала кризис между странами Персидского залива, была организована ОАЭ.

В конце мая Саудовская Аравия и ОАЭ заблокировали ряд сайтов Катара из-за критических заявлений об Израиле и Иране, в том числе у канала Al Jazeera.

По заявлениям Катара, новости, которые заблокировали Саудовская Аравия и ОАЭ, были опубликованы в результате хакерского взлома, и потому не являлись истинными.