Эмираты отреагировали на обвинения в организации дипломатического кризиса в Катаре
В конце мая Саудовская Аравия и ОАЭ заблокировали ряд сайтов Катара из-за критических заявлений об Израиле и Иране, в том числе у канала Al Jazeera.
Посол Объединенных Арабских Эмиратов в США Юсеф аль-Отайба назвал ложной публикацию The Washington Post о причастности ОАЭ к организации кибератаки на государственное агентство новостей Катара.
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Об этом сообщает NDTV.
«Сообщение Washington Post является ложным. ОАЭ ни в малейшей степени не играли какой-либо роли в указанной кибератаке, описанной в этой статье», - заявил он.
Ранее сообщалось, что кибератака на государственное новостное агентство Катара, которая спровоцировала кризис между странами Персидского залива, была организована ОАЭ.
В конце мая Саудовская Аравия и ОАЭ заблокировали ряд сайтов Катара из-за критических заявлений об Израиле и Иране, в том числе у канала Al Jazeera.
По заявлениям Катара, новости, которые заблокировали Саудовская Аравия и ОАЭ, были опубликованы в результате хакерского взлома, и потому не являлись истинными.