Франция призвала поскорее снять санкции против Катара

Франция призвала как можно скорее снять санкции против Катара. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан после встречи со своим катарским коллегой Мухаммадом бен Абдуррахман Аль Тани в Дохе, сообщает РБК.

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"Франция призывает как можно скорее снять все меры, которые влияет на граждан [Катара], многонациональные семьи, которые были разделены, и студентов", - сказал он.

В этот же день Дриан посетил с визитом Саудовскую Аравию, где в городе Джидда он встретился с саудовским министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром. Во время встречи с ним глава МИД Франции выразил озабоченность в связи с ситуацией с Катаром.

По словам Джубейра, ее можно решить на Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входит шесть стран региона. Он выразил надежду, что кризис с Катаром решится в рамках стран Персидского залива и Доха "ответит требованиям международного сообщества".

В июне десять стран заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвиняли Доху в поддержке террористических организаций, в том числе "Исламского государства" и во вмешательстве в свои внутренние дела.

В конце июня четыре страны, а именно Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия и Бахрейн, направили Катару требования. В том числе, они требовали у Дохи запретить вещание телеканала телеканала Al Jazeera, закрыть военную базу Турции на своей территории, прекратить связи с организацией "Братья Мусульмане", с "Хезболлой", ИГ и "Аль-Каидой".

Катар в начале июля заявил, что отказывается выполнять требования четырех стран. По словам главы катарского МИД Аль-Тани, они ограничивают суверенитет страны. Он подчеркнул, что Доха не будет блокировать вещание Al Jazeera и закрывать военную турецкую базу на своей территории.