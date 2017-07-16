Годовщина путча в Турции: Эрдоган пообещал "отрубить головы предателям"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, произнося речь в Стамбуле по случаю годовщины неудачного путча, снова вернулся к тезису о необходимости возобновления смертной казни.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом он заявил, выступая перед сотнями тысяч граждан у моста через Босфор.

"Прежде всего мы отсечем головы всем тем предателям", - сказал он вечером субботы, 15 июля.

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"Ни один предатель нации не может остаться безнаказанным", - подчеркнул Эрдоган.

Он заявил, что подпишет закон о возвращении смертной казни, если такой будет принят парламентом.

Такие намерения неоднократно критиковали в Брюсселе и других европейских столицах.

Напомним, вечером 15 июля 2016 г. в Турции началась попытка путча - военные провозгласили, что "полностью" взяли власть в свои руки и заявили о введении военного положения и комендантского часа. В ответ президент Эрдоган призвал людей выходить на улицы, турки массово вышли на улицы против военных, которые пытались осуществить государственный переворот.

По состоянию на утро субботы, 16 июля, правительство взяло ситуацию в стране под контроль. Почти три тысячи солдат были задержаны. В результате путча погибли 265 человек, почти 1,5 тысячи человек получили ранения.

После провала попытки путча в стране было введено чрезвычайное положение, которое продолжается до сих пор. В попытке переворота Анкара обвинила движение проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США. Под предлогом борьбы со сторонниками проповедника в Турции были уволены тысячи государственных служащих, полицейских, военных и ученых. Тысячи людей оказались за решеткой.