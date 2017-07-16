В Эквадоре перевернулся и загорелся автобус: 14 погибших (видео)
01:31, 16 июля 2017Мир
280 0
По меньшей мере 14 человек погибли и 26 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Эквадоре.
ДТП в Эквадоре забрало жизни минимум 14 человек / 112.ua
По меньшей мере 14 человек погибли и 26 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Эквадоре. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местнаю газету El Comercio.
Читайте такжеПобеда Ленина на выборах в Эквадоре вызвала массовые протесты
Как сообщает издание, автобус следовал из эквадорской столицы Кито в город Ла-Мана. По неустановленным пока причинам на одном из участков скоростного шоссе он перевернулся, в результате чего возник пожар.
Отмечается, что полиция начала расследование причин случившегося. Также издание сообщает, что не исключено то, что число жертв может возрасти.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter