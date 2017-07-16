В Эквадоре перевернулся и загорелся автобус: 14 погибших (видео)

01:31, 16 июля 2017
Мир
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По меньшей мере 14 человек погибли и 26 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Эквадоре.

112.ua

По меньшей мере 14 человек погибли и 26 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Эквадоре. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местнаю газету El Comercio.

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Как сообщает издание, автобус следовал из эквадорской столицы Кито в город Ла-Мана. По неустановленным пока причинам на одном из участков скоростного шоссе он перевернулся, в результате чего возник пожар.

Отмечается, что полиция начала расследование причин случившегося. Также издание сообщает, что не исключено то, что число жертв может возрасти.

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Теги: #автокатастрофа