В МИД Германии подтвердили гибель своих гражданок в Египте

В результате нападения вооруженного ножом мужчины на иностранных туристов накануне на пляже египетского курорта Хургада погибли две гражданки Германии. Эту информацию, ранее распространенную египетскими органами власти, подтвердил бывший почетный консул ФРГ в Хургаде Петер-Юрген Эли (Peter-Jürgen Ely) в комментарии утром в субботу, 15 июля, пишет DW.

В МИД Германии утром в субботу тоже подтвердили данные о немецком гражданстве погибших.

Экс-консул сообщил, что лично знал обеих женщин, которые долгое время жили в этом курортном городке. Кроме того, женщин опознала одна из их знакомых.

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Нападение произошло накануне, 14 июля, на закрытом пляже отеля "El Palacio" в Хургаде. Мужчина с ножом проник на территорию отеля с общественного пляжа, расположенного рядом. Он напал на несколько групп туристов, в результате чего, помимо двух погибших, пострадали еще по меньшей мере четыре человека, сообщило министерство внутренних дел Египта. Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что среди пострадавших - 36-летняя туристка из этой страны, которая получила ранение в ногу.

Сначала египетские СМИ сообщили, что во время нападения погибли две гражданки Украины. Однако затем эта информация была опровергнута. Посол Украины в Египте Геннадий Латий вечером в пятницу сообщил, что во время нападения была ранена женщина, которая родилась в Украине, но является гражданкой Российской Федерации.