Кадыров: в Чечне геев нет, а если есть – заберите в Канаду

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO призвал «забрать» из республики геев, если они там есть, чтобы «очистить кровь».

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Отвечая на вопрос журналиста Дэвида Скотта о преследованиях геев, Кадыров сказал: «Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев».

«Если есть — заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас… Чтобы не было, чтобы очистили кровь. Есть есть такие — пусть забирают», — сказал глава Чечни, передает Meduza.

Тех, кто обвиняет власти Чечни в пытках, он назвал «шайтанами», «продажными» и «нелюдьми». «Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за то», — сказал Кадыров.

Напомним, о преследованиях геев в Чечне в апреле 2017 года сообщила «Новая газета». Издание сообщило, что в республике массово задерживают мужчин по подозрению в гомосексуальности и пытают, чтобы узнать имена других предполагаемых геев. Позже эту информацию подтвердили и другие СМИ. По информации «Новой газеты», по крайней мере трое задержанных погибли.

Власти Чечни отрицают как факт преследований, так и само существование в Чечне геев. Сообщения о пытках в республике называют частью информационной кампании против Чечни. Официальные проверки информации о преследовании геев результатов пока не дали.