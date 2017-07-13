Макрон: с Путиным необходимо поддерживать связь по сложным вопросам, несмотря на разногласия

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон заявляет, что, несмотря на разногласия в отношениях с Российской Федерацией, с ее президентом Владимиром Путиным необходимо поддерживать связь по сложным вопросам на международной арене.

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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Елисейском дворце в Париже, которая транслировалась на сайте Белого дома.

Макрон отметил, что Франция и Россия не имеют таких хороших отношений, которые Франция имеет с Соединенными Штатами. Однако, по его словам, обе страны поддерживают определенные отношения с РФ. В частности, он напомнил, как Трамп провел более чем двухчасовую встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" на прошлой неделе. И также французский лидер вспомнил о своих двух встречах с российским президентом в Версале и в рамках саммита G20.

"Эти отношения очень важны (с Россией - УНИАН). У нас есть много разногласий. У нас, очевидно, есть много потрясений с Россией. Но в текущих условиях, особенно на Среднем Востоке, необходимы совместное сотрудничество, обмен информацией, высказывания разногласий и попытки найти решение", - заявил Макрон и добавил, что именно такой позиции придерживается в отношениях с РФ.

Он отметил, что, несмотря на это, отношения с РФ между странами имеют долговременный характер, и, по его мнению, это важно, что он и Трамп "имеют прямые контакты и беседы с президентом Путиным".