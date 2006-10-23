Французские подростки снова жгут машины

В окрестностях Парижа вчера вечером произошли столкновения между французской полицией и несколькими десятками подростков.

Как отмечает Рейтер, во Франции растет напряженность перед первой годовщиной всколыхнувших нацию масштабных беспорядков, организованных молодежью иммигрантского происхождения.

Представитель полиции сообщил, что до 50 человек участвовали в беспорядках в находящемся к югу от Парижа городе Гриньи вечером в воскресенье.

Подростки подожгли несколько машин, а затем автобус.

В последние дни полицейские патрули в ряде городов Франции подвергались нападениям со стороны молодежных банд.

"Эта последняя стычка указывает на растущее возобновление беспорядков ноября 2005 года", - говорится в заявлении полицейского профсоюза Action Police CFTC.

Как сообщал УНИАН, волнения, начатые молодежью арабского и африканского происхождения, вспыхнули 27 октября 2005 года после того, как два подростка погибли в результате инцидента с предполагаемым участием полиции. Толпы молодых людей поджигали автомобили и общественные здания, нападали на прохожих и полицейских.

В результате массовых беспорядков, продолжавшихся около трех недель, в стране было сожжено более десяти тысяч автомобилей, пострадали многие административные и общественные здания, магазины, складские помещения. Общий ущерб оценивается в 200 миллионов евро.

Аналитики расценивали происходящее как кризис иммиграционной политики и модели интеграции общества во Франции и в Европе в целом. Кризис отразился на настроениях инвесторов, сказавшись, в частности, на курсе евро.