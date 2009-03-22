Премьер Венгрии внесет в парламент предложение по вотуму доверия себе

6-го апреля премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань внесет на рассмотрение парламента предложение по вотуму доверия себе

14-го апреля состоится голосование по этому вопросу. Об этом сам Дюрчань сообщил журналистам после заседания руководства правящей Венгерской соцпартии, лидером которой он является. По словам всё еще премьера Дюрчаня, Соцпартия намерена сформировать национальное правительство, которое бы в условиях мирового кризиса приняло меры для снижения последствий рецессии, социальной напряженности и способствовало бы восстановлению экономики. При этом премьер исключил возможность того, что не удастся договориться относительно его преемника. "Мы сможем договориться", - добавил он.

Эхо Москвы