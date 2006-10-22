Израиль признал использование фосфорных бомб в Ливане

Израиль впервые признал использование фосфорных снарядов в войне с Ливаном.

Такое заявление сделал израильский министр Яков ЭДЕРИ, занимающийся взаимоотношениями с Кнессетом, сообщает «Газета.Ru».

«Израильские вооруженные силы обладают фосфорными боеприпасами различных форм, - сказал он. – Израильская армия использовала фосфорные снаряды во время войны с «Хезболлах» в ходе атак против военных целей на открытой местности».

Я.ЭДЕРИ также отметил, что международное законодательство не запрещает использование подобных бомб, и «израильская армия использовала этот тип боеприпасов в соответствии с нормами международного права».

Во время боевых действий в Ливане ряд иностранных СМИ сообщали, что у ливанских граждан наблюдаются ранения, характерные при атаках с использованием фосфора, который воспламеняется при контакте с воздухом. Так, сообщалось со ссылкой на одного из медиков, что в больницу в городе Баальбек поступили три тела «с полностью сморщенной черно-зеленой кожей». Президент Ливана Эмиль ЛАХУД также заявлял о применении фосфорных боеприпасов против ливанских мирных граждан.