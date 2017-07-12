Дональд Трамп-младший установил связь с Россией - The New York Times

На сайте газеты The New York Times опубликовали редакционную статью "Дональд Трамп-младший установил связь с Россией".

С самого начала правда была в электронных письмах – письмах Дональда Трампа-младшего, которые он опубликовал в Twitter во вторник утром, когда узнал, что The New York Times собирается опубликовать их содержание.

В такой грубой и очевидной манере, которая могла бы заставить покраснеть голливудского сценариста, письма подтверждают то, что в течение года неоднократно отрицал президент, его сын и другие люди: топ-участники кампании Трампа встречались с представителями российского правительства, надеясь на помощь в нанесении ущерба Хиллари Клинтон и победе Дональда Трампа.

3 июня 2016 года младший Трамп получил электронное письмо от Роба Голдстоуна, бывшего британского репортера таблоидов и музыкального публициста, в котором говорилось, что российский правительственный адвокат "предложил предоставить кампании Трампа некоторые официальные документы и информацию, которая поможет изобличить Хиллари и ее сделки с Россией, и будет очень полезна вашему отцу".

"Очевидно, что это очень важная информация высокого уровня, и она является частью России и ее поддержки правительству Трампа", - продолжил Голдстоун.

На этом этапе любая компетентная и этическая кампания связалась бы с ФБР. Так поступила кампания Гора в 2000 году, когда она таинственным образом получила конфиденциальные материалы дебатов, принадлежащие кампании Буша.

В мире президента Трампа этика – для дураков. Его сын ответил Голдстоуну: "Если это то, что вы говорите, я хочу получить это, особенно позже этим летом" – вероятно, по его предположению, именно тогда информация нанесла бы наибольший урон.

9 июня младший Трамп встретился в Трамп-Тауэр с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая имеет связи с Кремлем. Там также присутствовали члены внутреннего круга Трампа – председатель кампании Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять президента Трампа, а теперь старший советник Белого дома. (Кушнер вначале не упомянул об этой встрече, и некоторых других с российскими официальными лицами на своем слушании о допуске в Комитете по безопасности).

Что произошло на встрече? Ничего, говорит Дональд Трамп-младший, который также сообщил, что встреча состоялась "до того, как в моду вошла нынешняя российская лихорадка". Менее чем через два месяца CNN попросил его рассказать о предположениях, что Россия пытается помочь кампании его отца. "Это отвратительно, так фальшиво", - сказал тогда Трамп. "Сложно придумать бóльшую ложь".

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Он мог бы подумать немного дольше, особенно о своих многочисленных противоречивых рассказах о том, что произошло на встрече с Весельницкой. В воскресенье, например, он сказал, что не сообщил "ничего существенного" о встрече Манафорту и Кушнеру заранее. Но тема обмена письмами с Голдстоуном, которую Трамп отправил обоим мужчинам, гласила: "Россия - Клинтон - частная и конфиденциальная [информация]".

Дональд Трамп-младший, похоже, находится в реальной правовой опасности. Федеральный закон о финансировании избирательных кампаний запрещает политическим кампаниям запрашивать любые "ценные вещи" у иностранных граждан. По этому стандарту, согласие Трампа на встречу с Весельницкой, конечно, выглядит неправильным. Любые обвинения в этом отношении могут быть предъявлены Робертом Мюллером III, специальным прокурором, осуществляющим контроль расследования в отношении России, или Департаментом юстиции под руководством заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна, который взял на себя все связанные с Россией вопросы после того, как в марте Генеральный прокурор Джефф Сешнс взял самоотвод.

Между тем, республиканцы в Конгрессе продолжают прятаться, пока положение Трампа стремительно ухудшается. Сенатор Оррин Хэтч сказал, что внимание к электронным письмам "раздуто", и назвал Дональда Трампа-младшего "очень хорошим молодым человеком".

Вице-президент Майк Пенс пытался как можно скорее скрыться от беспорядка. Он "не знал о встрече", - сказал его пресс-секретарь, и "не сосредотачивается" на "рассказах о времени, до того, как он присоединился к команде".

А как насчет президента? Голдстоун закончил свое письмо младшему Трампу, сказав: "Я также могу отправить это вашему отцу" через его личного помощника. Дональд Трамп-младший категорически отрицал, что его отец знал о встрече, но в это трудно поверить, учитывая, кто там присутствовал, и невозможно принять, учитывая нечестность младшего Трампа.

Во вторник президент Трамп был нехарактерно пассивным в социальных сетях. Его пресс-служба опубликовала только одно безэмоциональное заявление в поддержку Дональда-младшего. "Мой сын – человек высоких качеств, и я приветствую его открытость". Но открытость – одна из многих вещей, наряду с доверием, которой не хватает этой администрации. Поэтому, когда Дональд Трамп-младший утверждает, что он опубликовал "полную цепочку электронных писем", следует спросить, что еще он скрывает?