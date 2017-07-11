Neue Zürcher Zeitung: Похмелье после протестной эйфории

В Турции оппозиция неожиданно достигла успеха. Что будет дальше? Об этом пишет Марко Кауфманн Босарт в статье "Похмелье после протестной эйфории", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

В воскресенье многонедельный протест закончился массовым митингом в Стамбуле. В понедельник властная элита Анкары отреагировала на него новой волной репрессий. Был выдан ордер на арест 72 академиков, в том числе политолога Корея Калискана. По данным информационного агентства Reuters, ранее он консультировал лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Его обвиняют в связях с Фетхуллахом Гюленом, якобы инициатором попытки государственного переворота в июле 2016 года.

"Призыв к восстанию"

Причиной протестного хода из Анкары в Стамбул стал безжалостный приговор в отношении депутата Республиканской народной партии (РНП). В результате возникла демонстрация за демократическую Турцию без судебного произвола, постоянного чрезвычайного положения и запугивания. Они шли за арестованных журналистов, отстраненных от своих обязанностей чиновников и ученых, - заявил глава РНП Кылычдароглу в воскресенье в воинственной речи перед сотнями тысяч людей. Если на следующий день снова будут арестованы десятки ученых, это подчеркнет, что авторитарное руководство Анкары не стремится к ослаблению напряженности.

Правительство в Анкаре сначала с издевкой наблюдало за протестным ходом, который широко освещался на международном уровне и лишь немногими антиправительственными СМИ в Турции, вероятно, втайне надеясь, что 69-летний лидер досрочно прервет 450-километровый марш в летний зной. Когда появились признаки успеха, глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и его помощник, премьер-министр Бинали Йылдырым, ужесточили тон. Они говорили о демонстрации симпатии к террористам и угрожали уголовным преследованием. В том же ключе, в понедельник говорил пресс-секретарь правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР), Махир Унал. Он обвинил лидера оппозиции, по прозвищу "Ганди Кемаль", в провоцировании бунта и анархии по всей стране. В понедельник Кылычдароглу посетил в тюрьме коллегу по партии Эниса Бербероглу. Он один из тех людей, которые не сделали ничего плохого, и все же оказались в тюрьме, сказал Кылычдароглу.

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Подконтрольные ПСР газеты запретили освещение возможно самого большого антиправительственного митинга со времен протестов в парке Гези в 2013 году. Особенно удивил Эрдоган. Красноречивый президент, который редко упускает возможность покритиковать Кылычдароглу, наказал своего противника молчанием.

Расколотая оппозиция

Кылычдароглу, который окрестил марш за справедливость началом славной борьбы за другую, лучшую Турцию, конечно, рискует разжечь ожидания, которые не сможет выполнить. Репрессивная система только отчасти делает невозможной политическую конкуренцию на политической арене. Хорошо организованная ПСР, которая быстро убирает с дороги диссидентов, может порадоваться заведомо расколотой оппозиции. После почти проигранного конституционного референдума в партии основателя Кемаля Ататюрка назрел небольшой дворцовый переворот. Сотрудничество с прокурдской Демократической партией народов (ДПН) строго ограниченно из-за фундаментальных различий в политике в отношении курдов. До недавних пор правые националисты были заняты сами собой. Их противоречивый председатель, Девлет Бахчели возглавил партию, несмотря на внутреннее сопротивление президентской партии Эрдогана. Неясно, смокнутся ли теперь ряды.