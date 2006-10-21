Украина призывает ООН помочь бывшему СССР

Заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ призвал укреплять взаимодействие Организации объединенных наций с региональными организациями в миротворческой деятельности.

Как сообщили УНИАН в Центр Новостей ООН, с таким предложением В.ХАНДОГИЙ выступил вчера на заседании Генеральной Ассамблеи, посвященной сотрудничеству ООН с региональными организациями, выступая перед его участниками от имени членов ГУАМ.

В частности, он предложил активизировать меры по разрешению затяжных конфликтов на территории Грузии, Молдовы и Азербайджана. Представитель Украины обратил внимание на то, что эти конфликты тянутся уже больше 15 лет.

«Крайне важно, чтобы международное сообщество, в частности ООН и ОБСЕ, продолжали принимать практические шаги по разрешению этих конфликтов, которые являются самыми серьезными препятствиями к стабильности, демократии и экономическому процветанию в нашем регионе», — отметил В.ХАНДОГИЙ.

Заместитель министра поблагодарил государства-члены ООН за то, что они поддержали включение в повестку дня Генеральной Ассамблеи вопроса о затяжных конфликтах на территории ГУАМ и их последствиях для международного мира, безопасности и развития. Он выразил надежду, что этот шаг приведет к более активным действиям по разрешению конфликтов в Азербайджане, Грузии и Молдове.

В.ХАНДОГИЙ призвал заинтересованные стороны выполнить резолюции Совета Безопасности и решения ОБСЕ, которые касаются Нагорно-Карабахского и грузино-абхазского конфликтов, а также приступить к реализации плана мирного урегулирования конфликта в Южной Осетии, Грузия, предложенного Президентом Грузии. Он также привлек внимание международного сообщества к инициативе Президента Украины относительно приднестровского конфликта «Урегулирование через демократию» и призвал к ее реализации.

Представитель украинского МИДа заявил о необходимости укрепления сотрудничества ООН с ГУАМ, Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и ОБСЕ. В.ХАНДОГИЙ отметил, что ОЧЭС вносит важный вклад в развитие сотрудничества в регионе в различных сферах деятельности и, в частности, в энергетической.

«Вопрос экономической безопасности - один из самых важных для Европы сегодня. Черноморско-каспийский регион очень важен для безопасной и стабильной транспортировки энергетических ресурсов в Европу. Страны ГУАМ готовы принять активное участие в продвижении энергетических проектов в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества»,— подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Украины.