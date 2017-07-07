Сегодня, в пятницу, 7 июля, ООН подпишет договор о запрещении ядерного оружия без участия России и США. Об этом сообщил центр новостей ООН с ссылкой на председателя конференции по переговорам постпреда Коста-Рики при ООН Элейн Уайт-Гомес.

"Завтра будет возобновлена конференция по переговорам для официального принятия договора о запрещении ядерного оружия. Это будет исторический момент и у нас будет первое многостороннее соглашение по ядерному разоружению за последнее 20 лет", - объявила Элейн Уайт-Гомес.

Напомним, что решение о подготовке договора приняли в генеральной ассамблее ООН. Это произошло в декабре 2016 года. Резолюцию подписали представители 123 государств, в то время как ядерные державы, включая Россию и еще около 30 стран, проголосовали "против". Китай стал единственным из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, кто воздержался в ходе голосования.

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Резолюция постановила провести конференцию с целью выработки "юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации".

Межправительственные переговоры по разработке договора о запрещении ядерного оружия, которые начались в марте этого года, проходили без участия целого ряда государств, в том числе США и России.