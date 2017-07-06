В аэропорту Варшавы на час задержали авиарейсы из-за самолета Трампа

Пассажиры прилетевших в Варшаву рейсов из-за отлета президента США Дональда Трампа почти час провели в ожидании под крылом самолёта, сообщают "РИА Новости".

Сначала прибывшие в Варшаву не поняли, с чем связано их ожидание. Однако когда пассажиры вышли на перрон, один из технических сотрудников указал на самолёт, направляющийся к взлетно-посадочной полосе, с надписью United States of America, коротко сказав: "Дональд Трамп".

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Пассажиры скрасили время ожидания, делая многочисленные фотографии и селфи на фоне американского борта номер один.

При этом, "проводить" американского президента из Варшавы пришлось как пассажирам экономического, так и бизнес-класса, а также маленьким детям и инвалидам.

Ранее было опубликовано курьезное видео с президентом США Дональдом Трампом, на котором он вышел из самолета и "не заметил" припаркованный у трапа лимузин.