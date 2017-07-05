Трамп "заблудился" после выхода из самолета (видео)

Опубликовано курьезное видео с президентом США Дональдом Трампом, на котором он вышел из самолета и "не заметил" припаркованный у трапа лимузин.

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Как видно на записи на YouTube-канале, сотрудникам охраны пришлось развернуть "заблудившегося" Трампа.

Ранее первая леди США Мелания Трамп не захотела брать за руку своего мужа, американского президента Дональда Трампа, в аэропорту Тель-Авива.