Трамп "заблудился" после выхода из самолета (видео)
15:10, 05 июля 2017Курьёзы
2020 0
"Заблудившегося" американского президента развернула охрана.
Опубликовано курьезное видео с президентом США Дональдом Трампом, на котором он вышел из самолета и "не заметил" припаркованный у трапа лимузин.
Читайте такжеПопал в немилость: Мелания Трамп опять публично "отшила" мужа (видео)
Как видно на записи на YouTube-канале, сотрудникам охраны пришлось развернуть "заблудившегося" Трампа.
Ранее первая леди США Мелания Трамп не захотела брать за руку своего мужа, американского президента Дональда Трампа, в аэропорту Тель-Авива.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter