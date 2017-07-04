"От гениальной актрисы до садовницы": Джине Лоллобриджиде исполнилось 90 лет

Всемирную известность ей принесли картины "Фанфан-Тюльпан" режиссера Кристиана Жака и "Собор Парижской Богоматери" режиссера Жана Деланнуа.

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В 1953 году Джина Лоллобриджида снялась у режиссера Луиджи Коменчини в романтической комедии "Хлеб, любовь и фантазия". На Берлинском кинофестивале он завоевал "Серебряного медведя".

За свою карьеру Джина снялась в множестве фильмов, ее партнерами по сцене в разное время были Хамфри Богарт, Юл Бриннер, Фрэнк Синатра, Тони Кертис и Жан-Поль Бельмондо.

Лоллобриджида удостоена множества наград, является великим офицером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена Искусств и литературы.

Сейчас актриса живет одна на своей роскошной вилле под Римом. В ее саду, который она создавала сама, насчитывается около 600 различных видов птиц.