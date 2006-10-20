В Москве взорвали налоговую инспекцию

У здания налоговой инспекции на Долгоруковской улице, дом 33 в Москве в пятницу утром произошел взрыв, сообщает РИА Новости.

По данным МЧС, взрывное устройство мощностью 100 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено на уровне второго этажа в одном из наружных кондиционеров.

По информации агентства "Интерфакс", устройство разорвалось на подоконнике здания около 7.30 утра. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, повреждена припаркованная рядом с инспекцией машина, самому зданию также нанесен незначительный ущерб.

Лента.ру