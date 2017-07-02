Трамп продолжает свою "миссию" против CNN: хочет назвать телеканал "мошенническими новостями"

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы называть телеканал CNN «мошенническими новостями», а не «фейковыми новостями». Об этом он заявил в своем твиттере.

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Трамп заявил, что «фейковые и мошеннические СМИ» прилагают все усилия для того, чтобы убедить «республиканцев и других», что он не должен использовать социальные сети.

Он добавил, что «помните, я победил на выборах 2016 года благодаря речам, интервью и соцсетям». По словам Трампа, «он должен был победить фейковые новости и он это сделал». Американский президент добавил, что «мы продолжим побеждать».

«Я думаю об изменении названия «фейковые новости [fakenews] CNN» на «мошеннические новости CNN», — написал он в другом твите.