"Полегче, ребята!": Журналисты едва не уронили на Трампа настольную лампу (видео)
Лампа, стоявшая возле Трампа, едва не упала из-за конфликта за места среди журналистов.
Журналисты, присутствовавшие на встрече президента США Дональда Трампа и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Белом доме, едва не опрокинули стоящую на столике возле президента США лампу, передает NBC News.
Читайте такжеВ Британии во время выборов оператор и фотограф подрались за лучшее место для съемки (видео)
"Полегче, ребята, полегче! - сказал Трамп, обращаясь к репортерам. - Вы становитесь все хуже. Давайте еще стол опрокиньте".
Отмечается, что на мероприятии присутствовало много южнокорейских журналистов, которые пытались занять места поближе к Трампу. Сотрудники Секретной службы попросили их "прекратить бегать".
"Это на самом деле очень дружелюбная пресса, поэтому не обманывайтесь на их счет. Хотя только что мы потеряли стол", - отметил Трамп, обращаясь к президенту Южной Кореи после инцидента.