"Полегче, ребята!": Журналисты едва не уронили на Трампа настольную лампу (видео)

Журналисты, присутствовавшие на встрече президента США Дональда Трампа и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Белом доме, едва не опрокинули стоящую на столике возле президента США лампу, передает NBC News.

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"Полегче, ребята, полегче! - сказал Трамп, обращаясь к репортерам. - Вы становитесь все хуже. Давайте еще стол опрокиньте".

Отмечается, что на мероприятии присутствовало много южнокорейских журналистов, которые пытались занять места поближе к Трампу. Сотрудники Секретной службы попросили их "прекратить бегать".

"Это на самом деле очень дружелюбная пресса, поэтому не обманывайтесь на их счет. Хотя только что мы потеряли стол", - отметил Трамп, обращаясь к президенту Южной Кореи после инцидента.