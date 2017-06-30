Позаботиться заранее - Neue Zürcher Zeitung

Об этом пишет Андреас Умланд в статье "Позаботиться заранее", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

В последние месяцы Россия вела себя относительно умеренно на Донбассе. По крайней мере, удалось избежать эскалации, аналогичной боям за Иловайск в 2014-м и Дебальцево в 2015-м. Вместо этого, "дизайнеры" конфликта в Кремле предпочитают "войну низкой интенсивности" против Украины. Цель Кремля – привлекать как можно меньше внимания Запада, и таким образом создать впечатление, что русско-украинский конфликт "заморожен". С другой стороны, медленно, но уверенно, с помощью еженедельных перестрелок, отравлять климат в Украине, и особенно настроение в русскоязычных районах восточной Украины. Если эта стратегия сработает, то, прежде всего, русскоговорящие части Украины могут впасть в затяжную экономическую, социальную и психологическую депрессию, которая подготовит почву для их будущего присоединения к России. По крайней мере, похоже, именно такой расчет у Кремля.

Учитывая эти риски, Брюссель, Берлин, Париж, Варшава, Лондон и другие проукраинские игроки в будущем должны действовать более гибко, четко и решительно при объявлении, применении и адаптации экономических санкций. В этой связи, возникает вопрос: является ли обычное продолжение нынешней политики санкций достаточным ответом, учитывая продолжение российского вторжения в украинское государство и военную агрессию на Донбассе, или, возможно, было бы уместно ужесточить санкции вместо стандартного продления. В настоящее время США постепенно продвигаются в этом направлении.

Кроме того, ЕС и/или его государства-члены могли бы уже сегодня публично дать понять, какой может быть их реакция в случае дальнейшего ухудшения или существенного улучшения ситуации на Донбассе. В отличие от зимы 2013-2014 гг., московская элита должна уже сейчас, еще до возможной новой эскалации или сотрудничества, получить четкие сигналы о том, каких экономических санкций или поощрений ждать за свои действия в Украине.

Брюссель мог сообщить о своей готовности, ввести эмбарго на импорт энергоносителей по российскому трубопроводу в ЕС, если Россия возобновит продвижение вглубь территории Украины. Остановка трубопровода из Западной Сибири в Европу создаст Кремлю огромные транспортные проблемы, в то время как европейские страны относительно легко могли бы заменить сибирский нефтепровод арабским или другим танкером.

Украинской армии нужно предоставить определенное ультра-современное оружие и оборудование, а также надлежащее обучение, что улучшило бы оборонные силы Украины против российских кибератак, самолетов-истребителей, крылатых ракет, десантных кораблей и новых танков. Однако, одной только помощи будет недостаточно, чтобы хотя бы приблизить силы украинской армии к российским. Современное оружие, оборудование и обучение для украинских вооруженных сил станут не надежной защитой, а всего лишь сдерживающим фактором, который может и без того увеличить риски и издержки возможных дальнейших приключений Москвы на Донбассе или в других местах.

США могли бы также внести свой вклад в поддержку Украины и Грузии в рамках своей программы "Основной союзник вне НАТО" (Молдова вне блока с 1994 года). В случае Украины, возможна кодификация обязательств в области безопасности, которые Киев получил, согласно Будапештскому меморандуму, подписанному Вашингтоном и Лондоном в 1994 году. Тогда западные государства, совместно с Москвой, гарантировали Украине неприкосновенность ее границ в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. США и Великобритания утверждали, что фиксируют свои гарантии безопасности для Украины в договоре ради поддержки согласованности и логики международного режима нераспространения ядерного оружия.

Эти и другие меры поддержки Киева могут не только усилить безопасность Украины, но и способствовать улучшению экономического развития страны. Международная интеграция сделает Украину более привлекательной для иностранных инвесторов. В сочетании с постепенной реализацией (в настоящее время полностью ратифицированного) соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, такие меры сделают возможной украинскую историю успеха. Это отразится и внутри страны – не в последнюю очередь в Крыму, на оккупированных территориях Донбасса и в самой России. Успешное развитие событий в Украине создаст условия для восстановления украинской территориальной целостности и поможет начать примирение Украины и России.